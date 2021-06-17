Гаттузо может возглавить "Тоттенхэм"

Теги дженнаро гаттузототтенхэмпаулу фонсека

Гаттузо может возглавить "Тоттенхэм"Фото: инстаграм Гаттузо/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может возглавить "Тоттенхэм".

По информации источника, лондонский клуб вел переговоры с экс-тренером "Ромы" Паулу Фонсекой, стороны даже устно согласовали детали контракта, но сделка сорвалась.

Романо отмечается, что дело в налогах. В Италии у Фонсеки были налоговые преимущества, но в Великобритании они не действовали. "Тоттенхэм" не собирался покрывать разницу, поэтому переговоры сорвались.  

Теперь к назначению в "Тоттенхэм" близок Дженнаро Гаттузо. Итальянец ранее покинул "Фиорентину", которую возглавил меньше месяца назад. 

Также не пропустите: Миранчук поделился впечатлениями от Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бельгия одержала волевую победу над Данией на Евро-2020

Бельгия одержала волевую победу над Данией на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов