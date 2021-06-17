Фото: инстаграм Гаттузо/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может возглавить "Тоттенхэм".

По информации источника, лондонский клуб вел переговоры с экс-тренером "Ромы" Паулу Фонсекой, стороны даже устно согласовали детали контракта, но сделка сорвалась.

Романо отмечается, что дело в налогах. В Италии у Фонсеки были налоговые преимущества, но в Великобритании они не действовали. "Тоттенхэм" не собирался покрывать разницу, поэтому переговоры сорвались.

Теперь к назначению в "Тоттенхэм" близок Дженнаро Гаттузо. Итальянец ранее покинул "Фиорентину", которую возглавил меньше месяца назад.

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