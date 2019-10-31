Гаттузо может возглавить "Удинезе"
Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо является фаворитом на пост главного тренера "Удинезе", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, в течение суток руководство фриульцев примет решение об увольнении Игора Тудора.
После отставки действующего тренера боссы "Удинезе" сосредоточатся на переговорах с Гаттузо, который с июня остаётся без работы.
"Зебры" по итогам десяти туров занимают 13-е место в турнирной таблице Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|10
|26
|2
|Интер Милан
|10
|25
|3
|Аталанта
|10
|21
|4
|Рома
|10
|19
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Наполи
|10
|18
|7
|Кальяри
|10
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Болонья
|10
|12
|11
|Хеллас Верона
|10
|12
|12
|Торино
|10
|11
|13
|Милан
|9
|10
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|10
|5