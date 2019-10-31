Гаттузо может возглавить "Удинезе"

Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо является фаворитом на пост главного тренера "Удинезе", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в течение суток руководство фриульцев примет решение об увольнении Игора Тудора.

После отставки действующего тренера боссы "Удинезе" сосредоточатся на переговорах с Гаттузо, который с июня остаётся без работы.

"Зебры" по итогам десяти туров занимают 13-е место в турнирной таблице Серии А.

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