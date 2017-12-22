Гаттузо: "Мы должны прибавить, иначе нас ждёт очередной позор"

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Гаттузо: "Мы должны прибавить, иначе нас ждёт очередной позор"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в преддверии матча 18-го тура Серии А против "Аталанты" высказался о проблемах своей команды.

"Мы усердно тренировались. Нам нужен какой-то раздражитель, стимулятор и побольше наглости. У нас при первых же проявлениях трудностей команда исчезает с поля. При пересмотре игры это заметно, футболисты теряются. Нам нужно работать над психологией, одних физических данных недостаточно. У меня ощущение, что команда не всегда чувствует опасность в определённых ситуациях. В этом мы должны прибавить, иначе нас ждёт очередной позор" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, что матч "Милан" - "Аталанта" состоится в субботу в 20:00 по московскому времени.

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