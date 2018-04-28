Гаттузо: "Мы достигли дна и должны чувствовать себя ответственными за это"

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Гаттузо: "Мы достигли дна и должны чувствовать себя ответственными за это"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо дал комментарии в преддверии матча против "Болоньи".

Напомним, что в прошлом туре "Милан" уступил "Беневенто" (0:1).

"Никаких конфликтов у нас не было. Мы достигли дна и должны чувствовать себя ответственными за это. Мы опозорили форму, которую носим. У меня были билеты, чтобы полететь с семьей в Испанию на два дня. Но я отменил эту поездку. Мы остались здесь, чтобы поработать. Возможно, людям это понравится, возможно, и нет, но для меня это не играет роли.

Два директора "Милана" находятся в контакте со мной. Наилучший вариант - чтобы каждый понимал, что нам всем есть в чем прибавить. Это касается футболистов и директоров. Нельзя думать, будто мы выиграли Кубок европейских чемпионов семь раз. Нам нужны настрой и желание.

Мы должны изменить свой уклад сознания. Только лишь ног недостаточно, в настоящий момент нам чего-то не хватает" - приводит слова Гаттузо GianlucaDiMarzio.com.

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