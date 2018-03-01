Гаттузо: "Мы не пропускаем, потому что всей командой перекрываем свободные зоны"

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Гаттузо: "Мы не пропускаем, потому что всей командой перекрываем свободные зоны"Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над "Лацио" (0:0, 5:4 по пен.) в матче 1/2 финала Кубка Италии.

"Лацио" забивает по 4-5 голов дома, это одна из самых результативных команд в Европе. Атлетизм у них сочетается с высокой техникой. Сегодня мы сыграли хорошо, позаботившись о том, чтобы соперник не совершал проникающих передач. Мы могли забить, но могли и пропустить, игра получилась тяжелой.

Мы работаем над игрой во обороне: используем свободные зоны, играем на ограниченном пространстве и стараемся приблизиться к воротам соперника за счет как можно меньшего количества передач. Люди этого не замечают, но мы не пропускаем, потому что всей командой перекрываем свободные зоны.

Знаю, что иногда на тренировках я свожу игроков с ума, но это оправдывает себя и, надеюсь, вернется сторицей в конце сезона. У нас очень молодая команда, и «Милан» должен вновь обрести себя, болельщики об этом мечтают", – сказал Гаттузо.

Не пропустите: "Милан" в серии послематчевых пенальти вырывает у "Лацио" путевку в финал Кубка Италии. | http://soccernews.ru

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