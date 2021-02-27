Гаттузо наказали за богохульство

Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвергся санкциям за проявление богохульства, пишет Rai Sport.

По информации источника, тренера неаполитанцев оштрафовали на 3 тысячи евро.

Итальянский специалист признал свою вину в произошедшем инциденте во время матча с "Кротоне".

В турнирной таблице Серии А "Наполи" занимает седьмое место.

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