Гаттузо наказали за богохульство

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Гаттузо наказали за богохульство

Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвергся санкциям за проявление богохульства, пишет Rai Sport.

По информации источника, тренера неаполитанцев оштрафовали на 3 тысячи евро. 

Итальянский специалист признал свою вину в произошедшем инциденте во время матча с "Кротоне".

В турнирной таблице Серии А "Наполи" занимает седьмое место.

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