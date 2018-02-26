Гаттузо: "Нам пришлось проделать большую работу, чтобы обыграть "Рому"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо дал комментарии после победы над "Ромой" в матче 26-го тура итальянской Серии А.

"Это был упорный матч. В первом тайме соперник доставил нам много проблем, а мы делали слишком много предсказуемых передач, и мне это не понравилось. После перерыва мы пытались играть по-другому, иначе вести игру в пас. У "Ромы" прекрасная команда, и нам пришлось проделать большую работу, чтобы обыграть их" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

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