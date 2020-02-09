Гаттузо назвал главную проблему "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо высказался по поводу поражения в матче 23-го тура Серии А с "Лечче" (2:3).

"Никто не застрахован от того, чтобы упускать голевые моменты. Главная беда нынешнего "Наполи" - эмоциональная хрупкость.

Если команда не может забить, необходимо выстоять на 0:0. Поражения неизбежны, если быть такими неуверенными в себе и пассивными в обороне, - цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

После 23 туров чемпионата Италии "Наполи" занимает 11 место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. В следующем туре подопечные Гаттузо сыграют с "Кальяри", встреча состоится 16 февраля.

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