Гаттузо назвал главную проблему "Наполи"
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо высказался по поводу поражения в матче 23-го тура Серии А с "Лечче" (2:3).
"Никто не застрахован от того, чтобы упускать голевые моменты. Главная беда нынешнего "Наполи" - эмоциональная хрупкость.
Если команда не может забить, необходимо выстоять на 0:0. Поражения неизбежны, если быть такими неуверенными в себе и пассивными в обороне, - цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.
После 23 туров чемпионата Италии "Наполи" занимает 11 место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. В следующем туре подопечные Гаттузо сыграют с "Кальяри", встреча состоится 16 февраля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|22
|50
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Парма
|22
|32
|9
|Милан
|22
|32
|10
|Кальяри
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15