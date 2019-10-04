Гаттузо назвал своего любимого российского футболиста
Экс-тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо назвал своего любимого российского футболиста.
"В мое время много российских футболистов обладали хорошей техникой и спортивной злостью. Однако когда я сам был игроком, мне очень нравилась игра Валерия Карпина, который тогда выступал в Испании", - заявил Гаттузо.
Напомним, что Карпин в период с 1994 по 2005 год успел поиграть за "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту".
В настоящее время Карпин возглавляет "Ростов". Этот пост он занимает с 2017 года.
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