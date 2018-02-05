Гаттузо не нравится похвала в адрес "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо не нравится похвала в адрес его команды.

"Я начинаю злиться, когда слышу комплименты в нашу сторону. Только посмотрите на наше место в таблице - для футболки, которую мы носим, и качества нашего состава мы должны делать больше. Нужно отложить похвалу в сторону и продолжать стремительно работать" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Отметим, что по итогам 23 туров "Милан" занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 35 очков.

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