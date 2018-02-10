Гаттузо недоволен игрой форварда "Милана"

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Гаттузо недоволен игрой форварда "Милана"Главный тренер "Милана"  Дженнаро Гаттузо заявил, что ожидает куба большей результативности от Андре Силвы.

Новичок миланского клуба в 14 матчах чемпионата Италии португалец не забил ни одного мяча.

"Андре Силва может сделать гораздо больше. Я работаю с ним и вижу его способности. Но сейчас ему и другим нашим форвардам нужно найти путь к воротам. Он знает, что нужно делать. Это качественный игрок, и мне нужно поставить его в подходящие условия. Понятно, что форварды, которые не забивают, не могут быть в хорошем настроении", - сказал он. 

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