Гаттузо недоволен игрой форварда "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что ожидает куба большей результативности от Андре Силвы.

Новичок миланского клуба в 14 матчах чемпионата Италии португалец не забил ни одного мяча.

"Андре Силва может сделать гораздо больше. Я работаю с ним и вижу его способности. Но сейчас ему и другим нашим форвардам нужно найти путь к воротам. Он знает, что нужно делать. Это качественный игрок, и мне нужно поставить его в подходящие условия. Понятно, что форварды, которые не забивают, не могут быть в хорошем настроении", - сказал он.

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