Гаттузо: "Никто не говорил, что мы должны обязательно попасть в Лигу чемпионов"

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Гаттузо: "Никто не говорил, что мы должны обязательно попасть в Лигу чемпионов"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал, что думает о возможном возвращении команды в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Об этом пишет Football Italia.

"Пятое место далеко не провал для нас, мы набрали больше очков, чем в прошлом сезоне. У нас были проблемы, но мы смогли с ними справится. В лиге есть команды, которые укомплектованы намного лучше, чем мы, однако мы стоим рядом с ними в таблице. 

Тем более, что в клубе никто не говорил, что мы должны обязательно попасть в Лигу чемпионов. Меня попросили лишь попытаться сделать это", - сказал Гаттузо.

"Милан" располагается на 5 месте в турнирной таблице Серии А. До конца тура осталось 3 матча. Подопечным Гаттузо предстоит сразится со СПАЛом, "Эмполи" и "Сассуоло".

Ранее сообщалось, что Массимиллиано Аллегри может сменить Гаттузона на посту главного тренера команды.

Не пропустите: Гаттузо: "Меня не волнует тот факт, что футболист послал меня"| http://soccernews.ru
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