Гаттузо - о конфликте с Бакайоко: "Поговорю с ним на своём языке без камер"
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал конфликт с полузащитником Тьемуэ Бакайоко во время матча с "Болоньей".
"Такое случается в команде. Я сказал Бакайоко готовиться к выходу на поле, а он долго возился, поэтому я выпустил Маури. Я ждал семь-восемь минут, но он даже не надел щитки. Игроки могут говорить мне всё что угодно, но главное - это уважение. Любой может оскорбить меня у бровки, но потом мы встретимся с глазу на глаз. Проблема будет улажена в раздевалке. Поговорю с ним на своём языке без камер", - цитирует Гаттузо Football Italia.
Напомним, что в середине первого тайма Бакайоко отказался выходить на замену вместо травмированного Лукаса Бильи, послав Гаттузо во время перепалки.
Француз выступает за "Милан" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Челси".
Не пропустите: Гаттузо прокомментировал победу над "Болоньей". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
2
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура
-
Азмун обратился к Кокорину
-
Бакайоко прокомментировал конфликт с Гаттузо
-
"Ливерпуль" никогда не побеждал "Барселону" на "Энфилде" в Лиге Чемпионов
-
Тухель огласил руководству ПСЖ список игроков, которые не продаются
-
ЦСКА рассматривает вариант с продажей Фернандеса в "Зенит"
-
Касильяс записал видеообращение к болельщикам
-
Орлов: "Думаю, у "Зенита" есть мощное желание купить российского топ-футболиста"
-
Гаттузо - о конфликте с Бакайоко: "Поговорю с ним на своём языке без камер"
-
Зидан определился с будущим Вальверде и Браима в "Реале"
-
Самые неожиданные полуфиналисты ЛЧ в истории
-
Комличенко мечтает выступать за "Реал"
-
"Манчестер Сити" обновил собственный рекорд по голам в домашних матчах
-
Очередной перл Эвра: футболист в женском парике исполнил зажигательный танец со шваброй
-
Погба хочет зарабатывать в "Реале" 24 миллиона в год
-
Хавбек ЦСКА Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ
-
Нигматуллин: "Отпустив Ерёменко, "Спартак" кусает всё, что можно"
-
"Манчестер Сити" готовит предложение по Неймару
-
Гаттузо прокомментировал победу над "Болоньей"
-
"Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15