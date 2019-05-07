Гаттузо - о конфликте с Бакайоко: "Поговорю с ним на своём языке без камер"

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Гаттузо - о конфликте с Бакайоко: "Поговорю с ним на своём языке без камер"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал конфликт с полузащитником Тьемуэ Бакайоко во время матча с "Болоньей".

"Такое случается в команде. Я сказал Бакайоко готовиться к выходу на поле, а он долго возился, поэтому я выпустил Маури. Я ждал семь-восемь минут, но он даже не надел щитки. Игроки могут говорить мне всё что угодно, но главное - это уважение. Любой может оскорбить меня у бровки, но потом мы встретимся с глазу на глаз. Проблема будет улажена в раздевалке. Поговорю с ним на своём языке без камер", - цитирует Гаттузо Football Italia.

Напомним, что в середине первого тайма Бакайоко отказался выходить на замену вместо травмированного Лукаса Бильи, послав Гаттузо во время перепалки.

Француз выступает за "Милан" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Челси".

Не пропустите: Гаттузо прокомментировал победу над "Болоньей". | http://soccernews.ru
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