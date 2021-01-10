Гаттузо о "Наполи": "Нельзя всегда быть Брэдом Питтом, хочу иногда видеть злобу"

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Гаттузо о "Наполи": "Нельзя всегда быть Брэдом Питтом, хочу иногда видеть злобу"Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо дал комментарий после матча 17-го тура Серии А с "Удинезе".

"Матч выдался трудный. Все в команде в курсе, что нужно всегда играть с полной отдачей. Провал в матче со "Специей" стал ударом для нас. Мы сегодня старались победить и это удалось.

Сегодня на поле у нас были игроки, которые не выключались из игры, несмотря на ход матча. Хотелось бы, чтобы пропущенные мячи не давлели над футболистами.

В футболе важны эмоции на поле. Например, в игре со "Специей" нам не хватало злобы, как мне кажется. Нельзя всегда видеть в зеркале Брэда Питта, иногда там нужно увидеть чумазого, гадкого утенка", – сказал Гаттузо Sky Sports.

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