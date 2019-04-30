Гаттузо - о современных футболистах: "Они совсем другие, постоянно жалуются, ищут оправдания"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо сравнил современных футболистов с игроками прошлого поколения.

"Когда я ещё играл, в "Милане" все уважали историю и правила. Сейчас всё гораздо сложнее. Футболисты совсем другие. У них совершенно другой характер и менталитет. Тренерам нужно быть осторожными в разговорах с игроками. Они постоянно жалуются, ищут оправдания. Всё изменилось", - приводит слова 41-летнего специалиста Football Italia.

Напомним, что Гаттузо выступал за "Милан" с 1999 по 2012 год, а с ноября 2017-го возглавляет команду.

В последнее время СМИ часто пишут о скорой отставке тренера "россонери". По итогам 34 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

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