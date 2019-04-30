Гаттузо - о современных футболистах: "Они совсем другие, постоянно жалуются, ищут оправдания"
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо сравнил современных футболистов с игроками прошлого поколения.
"Когда я ещё играл, в "Милане" все уважали историю и правила. Сейчас всё гораздо сложнее. Футболисты совсем другие. У них совершенно другой характер и менталитет. Тренерам нужно быть осторожными в разговорах с игроками. Они постоянно жалуются, ищут оправдания. Всё изменилось", - приводит слова 41-летнего специалиста Football Italia.
Напомним, что Гаттузо выступал за "Милан" с 1999 по 2012 год, а с ноября 2017-го возглавляет команду.
В последнее время СМИ часто пишут о скорой отставке тренера "россонери". По итогам 34 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Фиорентина
|34
|40
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15