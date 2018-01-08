Гаттузо оценил перспективы "Милана" в этом сезоне

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что верит в команду.

"Я удовлетворен тем, как команда работает на тренировках. Я вижу, что каждый старается и каждый хочет изменить ситуацию к лучшему. Я верю в команду и убежден, что у нас все будет хорошо. Мы должны продолжать работать и стараться побеждать в каждой предстоящей игре" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

После 20-ти сыгранных туров "Милан" с 28 очками занимает 11-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Италии.

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