Гаттузо оказался поражен игрой хавбека "Барселоны" в матче с "Миланом"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо оказался поражен игрой полузащитника каталонской "Барселоны" Рики Пуига в сегодняшнем матче Международного кубка чемпионов против своей команды.

"Рики - это шоу. Увидев игрока, который имеет лицо ребенка и который так контролирует мяч, я очень удивился. Посмотрите, как он чувствует футбол. Это поэзия... У игроков дубля "Барсы" есть общая идея, я немного завидую", - цитирует наставника "россонери" RMC Sport.

Напомним, Пуиг будет переведен в первую команду "Барселоны". | soccernews.ru