Гаттузо определился со своим будущим в "Наполи"

Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо решил остаться у руля команды на следующий сезон.

По информации La Gazzetta dello Sport, в контракте 42-летнего специалиста есть пункт о досрочном уходе из неаполитанского клуба, которым он вправе воспользоваться до конца текущего месяца.

Впрочем, тренера всё устраивает на сегодняшний день, поэтому сотрудничество сторон продолжится.

Гаттузо возглавил "Наполи" в декабре прошлого года. Под его руководством команда провела 15 матчей: 9 побед, 1 ничья, 5 поражений.

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