Гаттузо отказался от выплаты оставшейся суммы по контракту с "Миланом"
Сегодня, 28 мая, Дженнаро Гаттузо заявил, что покидает "Милан". Специалист также отказался от выплаты оставшейся суммы по контракту с клубом, рассчитанного до лета 2021 года. Об этом сообщает La Repubblica.
"Да, я действительно решил так поступить, так как мои отношения с "Миланом" совсем не про деньги", - сказал тренер.
В нынешнем сезоне "Милан" под руководством Гаттузо финишировал на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел пробиться в Лигу Чемпионов-2019/20.
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|Наполи
|38
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|Аталанта
|38
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|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
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|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
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|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
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|12
|Удинезе
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|СПАЛ
|38
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|Кальяри
|38
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|Фиорентина
|38
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|Дженоа
|38
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|38
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