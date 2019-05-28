Гаттузо отказался от выплаты оставшейся суммы по контракту с "Миланом"

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Гаттузо отказался от выплаты оставшейся суммы по контракту с "Миланом"

Сегодня, 28 мая, Дженнаро Гаттузо заявил, что покидает "Милан". Специалист также отказался от выплаты оставшейся суммы по контракту с клубом, рассчитанного до лета 2021 года. Об этом сообщает La Repubblica.

"Да, я действительно решил так поступить, так как мои отношения с "Миланом" совсем не про деньги", - сказал тренер.

В нынешнем сезоне "Милан" под руководством Гаттузо финишировал на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел пробиться в Лигу Чемпионов-2019/20.

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