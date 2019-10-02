Гаттузо отклонил предложение "Дженоа"

Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо не возглавит "Дженоа", сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, стороны вели активные переговоры, однако в итоге 41-летний специалист отказал "грифонам".

Ранее Гаттузо связывали с работой в московском "Спартаке" или возвращением в "Милан".

"Дженоа" по итогам шести туров занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. Сейчас команду тренирует 65-летний Аурелио Андреаццоли.

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