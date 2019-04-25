Гаттузо отреагировал на слухи о возможном уходе в "Ньюкасл"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо опроверг слухи, сватающие его на тренерский мостик английского "Ньюкасла".

"Откуда эта информация? Из-за того, что я пообедал с Жорже Мендешем? Могу всех заверить, что эти слухи беспочвенны. Мы с Мендешем часто встречаемся, потому что являемся друзьями. Мы разговаривали о футболе, но не обсуждали никаких трансферов и контрактов", - приводит слова Гаттузо Goal.com.

Действующий контракт 41-летнего специалиста с "Миланом" рассчитан до 2021 года.

"Ньюкасл" ищет замену Рафаэлю Бенитесу, который может уйти из команды по окончании текущего сезона.

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