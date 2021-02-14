Гаттузо ответил на критику в свой адрес

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Гаттузо ответил на критику в свой адресГлавный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо после победного матча над "Ювентусом" (1:0) в 22 туре Серии А, высказался о критике в свой адрес.

"Мне нравится, когда меня судят по моим делам. Но мне не нравится, когда меня оскорбляют. Этого я никогда не позволяю. Вы можете считать меня плохим тренером. Но я готов прийти под ваши окна и кричать, что это ложь!

Это аномальный сезон. Просыпаясь утром, мы не знаем, чего ожидать от нового дня. Не могу даже представить, где бы сейчас был "Наполи", если бы не коронавирус и травмы", — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

Команда итальянского специалиста находится на 4 месте в турнирной таблице Серии А. После 21 матча у "Наполи" 40 очков, на 9 меньше, чем у идущего первым "Милана".

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