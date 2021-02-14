Гаттузо ответил на критику в свой адрес

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо после победного матча над "Ювентусом" (1:0) в 22 туре Серии А, высказался о критике в свой адрес.

"Мне нравится, когда меня судят по моим делам. Но мне не нравится, когда меня оскорбляют. Этого я никогда не позволяю. Вы можете считать меня плохим тренером. Но я готов прийти под ваши окна и кричать, что это ложь!