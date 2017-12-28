Гаттузо: "Победа над "Интером" стала глотком свежего воздуха"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвёл итоги четвертьфинального матча Кубка Италии против "Интера".

"У "Милана" был неудачный отрезок, поэтому игра с "Интером" была очень важной. У нас многое не получается, но команда обладает мастерством. Впрочем, иногда нам не хватает спортивной злости. Однако мы показали, что умеем бороться, а дальше свою роль сыграл класс. Впереди ещё много работы. Было бы лицемерием сказать, что эта победа решила все наши проблемы, но она стала глотком свежего воздуха" - цитирует Гаттузо Football Italia.

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