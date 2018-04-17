Гаттузо поделился информацией о трансферных планах "Милана"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о трансферных планах клуба.

"Мы следим за 20-30 футболистами, но это не значит, что мы собираемся всех их подписывать. В любом случае этот вопрос не ко мне. Я не занимаюсь трансферным рынком, я тренирую ребят" - приводит слова Гаттузо твиттер клуба.

В настоящее время "Милан" занимает 6-ю позицию в турнирной таблице Серии А, опережая "Фиорентину" на два очка.

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