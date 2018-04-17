Гаттузо поделился информацией о трансферных планах "Милана"
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о трансферных планах клуба.
"Мы следим за 20-30 футболистами, но это не значит, что мы собираемся всех их подписывать. В любом случае этот вопрос не ко мне. Я не занимаюсь трансферным рынком, я тренирую ребят" - приводит слова Гаттузо твиттер клуба.
В настоящее время "Милан" занимает 6-ю позицию в турнирной таблице Серии А, опережая "Фиорентину" на два очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|78
|3
|Интер Милан
|33
|63
|4
|Рома
|32
|61
|5
|Лацио
|32
|61
|6
|Милан
|32
|53
|7
|Фиорентина
|32
|51
|8
|Аталанта
|32
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Торино
|32
|46
|11
|Болонья
|32
|38
|12
|Дженоа
|32
|38
|13
|Удинезе
|32
|33
|14
|Кальяри
|33
|32
|15
|Сассуоло
|32
|31
|16
|Кьево
|32
|30
|17
|СПАЛ
|32
|28
|18
|Кротоне
|32
|27
|19
|Хеллас Верона
|32
|25
|20
|Беневенто
|32
|14