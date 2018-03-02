Гаттузо поделился мнением о своих тренерских успехах

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Гаттузо поделился мнением о своих тренерских успехах

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился мнением о своих тренерских успехах.

"Не считаю себя классным тренером. Я уже не раз набивал шишки, но мне ещё многому предстоит научиться. За последние три недели меня часто называли гуру тренерского цеха, но я таковым не являюсь" - цитирует Гаттузо ESPN.

Отметим, что "Милан" ещё не проигрывал в новом году, победив в 9 из 13 последних матчей.

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