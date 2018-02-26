Гаттузо поделился ожиданиями от матча с "Лацио"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал предстоящую игру против "Лацио" в рамках Кубка Италии.

"Для начала нам нужно восстановится после игры с "Ромой". "Лацио" - серьезный соперник, мы должны быть очень внимательными в матче с ними. Безусловно, будет сложно, поскольку в составе "Лацио" выступают высококлассные игроки" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Поединок между "Лацио" и "Миланом" состоится 28 февраля.

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