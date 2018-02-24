Гаттузо поделился ожиданиями от матча с "Ромой"

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Гаттузо поделился ожиданиями от матча с "Ромой"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал предстоящую игру против "Ромы".

"На данный момент мы находимся в прекрасной игровой форме. "Рома" также демонстрирует отличный футбол. Нам предстоит провести сложную игру. Матч с "Ромой" покажет, на каком уровне мы находимся" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Поединок между "Ромой" и "Миланом" состоится завтра в 22:45 по московскому времени.

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