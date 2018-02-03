Гаттузо поделился ожиданиями от матча с "Удинезе"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал предстоящую игру против "Удинезе".

"Мы должны сыграть идеально в игре с "Удинезе". Эта команда хорошо готова физически, у нас нет права на ошибку в матче с ними" - приводит слова Гаттузо Calciomercato.

Поединок между "Удинезе" и "Миланом" состоится 4 февраля в 17:00 по московскому времени.

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