Гаттузо поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо высказался в преддверии матча 30-го тура итальянской Серии А против "Ювентуса".
"Нам предстоит сыграть с отличной командой, которая не отдаёт никому чемпионский титул уже шесть лет. Завтра "Милану" нужно провести идеальный матч. "Ювентус" определённо сильнее, поэтому нам придётся проявить терпение и много защищаться. Я отлично знаком с Аллегри, он тренировал "Милан", когда я покидал команду. У нас отличные отношения - мы дружим и уважаем друг друга, мы часто общаемся, он великолепный тренер" - цитирует Гаттузо официальный сайт "россонери".
Напомним, что матч "Ювентус" – "Милан" состоится в субботу в 21:45 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|75
|2
|Наполи
|29
|73
|3
|Рома
|29
|59
|4
|Интер Милан
|28
|55
|5
|Лацио
|29
|54
|6
|Милан
|28
|50
|7
|Аталанта
|28
|44
|8
|Сампдория
|28
|44
|9
|Фиорентина
|28
|41
|10
|Торино
|28
|36
|11
|Болонья
|29
|34
|12
|Удинезе
|28
|33
|13
|Дженоа
|28
|30
|14
|Кальяри
|28
|29
|15
|Сассуоло
|28
|27
|16
|Кьево
|28
|25
|17
|СПАЛ
|29
|25
|18
|Кротоне
|28
|24
|19
|Хеллас Верона
|28
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|Беневенто
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