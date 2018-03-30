Гаттузо поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"

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Гаттузо поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо высказался в преддверии матча 30-го тура итальянской Серии А против "Ювентуса".

"Нам предстоит сыграть с отличной командой, которая не отдаёт никому чемпионский титул уже шесть лет. Завтра "Милану" нужно провести идеальный матч. "Ювентус" определённо сильнее, поэтому нам придётся проявить терпение и много защищаться. Я отлично знаком с Аллегри, он тренировал "Милан", когда я покидал команду. У нас отличные отношения - мы дружим и уважаем друг друга, мы часто общаемся, он великолепный тренер" - цитирует Гаттузо официальный сайт "россонери".

Напомним, что матч "Ювентус" – "Милан" состоится в субботу в 21:45 по московскому времени. 

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