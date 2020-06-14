Гаттузо поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо высказался по поводу ответного матча полуфинала Кубка Италии с "Интером" (1:1).

По итогам двух встреч неаполитанцы вышли в финал и сыграют с "Ювентусом".

"Мы встретимся с "Ювентусом", который привык побеждать, у которого менталитет великих чемпионов, но мы можем сказать свое веское слово. Без великого выступления нам трофей домой не увезти.

У нас отличная команда. Мы старались действовать агрессивно при прессинге, но мы по-прежнему работаем над ним и еще не отшлифовали перемещение. Но когда прессингуют нас, мы знаем, как с этим справиться", - цитирует Гаттузо RAI Sport.

Финал Кубка Италии состоится 17 июня в Риме.

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