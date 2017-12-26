Гаттузо поделился ожиданиями от миланского дерби
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо высказался в преддверии четвертьфинального матча Кубка Италии против "Интера".
"Мы постараемся выиграть этот матч, мы подготовимся к нему правильно, это будет очень сложная игра. Мы можем изменить сезон. Этот поединок для нас как финал Чемпионата Мира. Всем игрокам нужно прибавить. Мы создаём много моментов, но нам нужно больше забивать" - цитирует Гаттузо официальный сайт "россонери".
Напомним, что матч "Милан" - "Интер" состоится в среду в 22:45 по московскому времени.
Не пропустите: Следующие две игры "Милана" решат судьбу Гаттузо. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лацио" переигрывает "Фиорентину" с минимальным счетом и выходит в полуфинал Кубка Италии
-
Символическая сборная первой половины сезона Бундеслиги
-
Беспощадный "Ливерпуль": "красные" в пух и прах разбили "Суонси"
-
Битва на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" с трудом вырывает ничью у "Бернли"
-
"Челси" обыграл "Брайтон" на "Стэмфорд Бридж"
Лента новостей
-
Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"
-
"Лацио" - "Фиорентина" - 1:0 (обзор)
-
"Лацио" переигрывает "Фиорентину" с минимальным счетом и выходит в полуфинал Кубка Италии
-
Каррагер: "Фирмино стал более продуктивным футболистом"
-
Символическая сборная первой половины сезона Бундеслиги
-
Виллаш-Боаш рассказал, в каком чемпионате он хотел бы поработать
-
Яя Туре готов снова сыграть за сборную Кот-д’Ивуара
-
Президент "Бешикташа" рассказал о возможном трансфере Турана
-
Хамшик рассказал, что он пожелал себе на Новый Год
-
Конте прокомментировал слухи об интересе "Челси" к Артуро Видалю
-
Клопп прокомментировал победу над "Суонси"
-
Наставник БАТЭ может войти в тренерский штаб ЦСКА
-
"Ливерпуль" - "Суонси" - 5:0 (обзор)
-
Нападающий "Атлетико" может перейти в лиссабонский "Спортинг"
-
Беспощадный "Ливерпуль": "красные" в пух и прах разбили "Суонси"
-
Эллардайс рассказал о причинах сорвавшегося трансфера Жиру в "Эвертон"
-
Спаллетти поделился ожиданиями от миланского дерби
-
Моуринью намекнул на необходимость усиления состава для борьбы за чемпионство
-
"Реалу" советуют отказаться от идеи покупки Неймара
-
Конте: "В этом сезоне удача могла бы улыбаться нам и чаще"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1