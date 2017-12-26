Гаттузо поделился ожиданиями от миланского дерби

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Гаттузо поделился ожиданиями от миланского дерби

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо высказался в преддверии четвертьфинального матча Кубка Италии против "Интера".

"Мы постараемся выиграть этот матч, мы подготовимся к нему правильно, это будет очень сложная игра. Мы можем изменить сезон. Этот поединок для нас как финал Чемпионата Мира. Всем игрокам нужно прибавить. Мы создаём много моментов, но нам нужно больше забивать" - цитирует Гаттузо официальный сайт "россонери".

Напомним, что матч "Милан" - "Интер" состоится в среду в 22:45 по московскому времени. 

Не пропустите: Следующие две игры "Милана" решат судьбу Гаттузо. | http://soccernews.ru

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