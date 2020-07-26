Гаттузо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны"
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".
Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1.
"Через несколько недель мы можем войти в история, так как "Наполи" никогда не доходил до четвертьфинала Лиги Чемпионов. В июле нам нужно быть сосредоточенными.
В матче с "Барселоной" мы не должны ошибаться, им хватит полумомента, чтобы забить. Нужно быть собранными в течение 95 минут. Мы должны быть командой, которая думает на поле, перекрывает свободные зоны и сохраняет концентрацию", - цитирует Гаттузо Football Italia.
Матч "Барселона" - "Наполи" состоится 8 августа на стадионе "Камп Ноу". Начало игры - в 22:00 (мск).
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