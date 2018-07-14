Гаттузо подозревают в отмывании денег

Теги миландженнаро гаттузо

Гаттузо подозревают в отмывании денег

Главного тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо подозревают в отмывании денег, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, наставник "россонери" был миноритарным акционером свинофермы, которая обанкротилась в 2014 году.

Как выяснили правоохранительные органы, через это предприятие проводились некие финансовые махинации.

Не пропустите: "Милан" повесил ценник на Бонуччи. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов