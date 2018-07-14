Главного тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо подозревают в отмывании денег, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, наставник "россонери" был миноритарным акционером свинофермы, которая обанкротилась в 2014 году.

Как выяснили правоохранительные органы, через это предприятие проводились некие финансовые махинации.

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