Гаттузо подтвердил, что продлит контракт с "Миланом"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подтвердил, что в скором времени продлит контракт с клубом.

"Всё будет, но сейчас я больше не могу ничего сказать. Неважно, на Пасху это случится или нет. Давайте пока оставим эту тему" - цитирует Гаттузо Football Italia.

Ожидается, что 40-летний специалист заключит с "россонери" трёхлетнее соглашение с зарплатой два миллиона евро в год плюс бонусы.

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