Гаттузо подтвердил уход из "Милана"

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Гаттузо подтвердил уход из "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что действительно покидает команду этим летом. Об этом пишет La Repubblica.

"Непросто было решить покинуть "Милан", но я должен это сделать. Пришло время. "Милан" всегда будет для меня особенной командой. Я никогда не забуду времени, проведенного в клубе. Это мой тяжёлый, но осмысленный выбор", - сказал Гаттузо.

41-летний специалист возглавлял "Милан" с 2017 года. Нынешний сезон команда закончила на 5 месте в  турнирной таблице Серии А.

Не пропустите: В "Милане" приняли решение уволить Гаттузо| http://soccernews.ru
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