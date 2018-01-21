Гаттузо подвел итоги матча с "Кальяри"

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Гаттузо подвел итоги матча с "Кальяри"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игре с "Кальяри" (2:1).

"В целом, я доволен игрой, но нам нужно поработать над концентрацией. Мы показали хороший футбол, но в конце выглядели немного уставшими. Тем не менее, команда достойна похвалы" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Смотрите также обзор матча "Кальяри" - "Милан". | http://soccernews.ru

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