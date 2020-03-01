Гаттузо подвел итоги матча Серии А с "Торино"

Теги дженнаро гаттузонаполи

Гаттузо подвел итоги матча Серии А с "Торино"

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча Серии А с "Торино" (2:0).

"Когда улучшаешь свою игру результаты становятся последовательными. Нужно продолжать в том же духе. Мне понравилось, как играла моя команда за исключением первых пяти минут. Начало меня разозлило.

Я хочу, чтобы мы были прекрасны, как Брэд Питт, когда владеем мячом, и страшны, как я, когда должны его отобрать", - цитирует Гаттузо football-italia.

Неаполитанцы по-прежнему занимают шестое место в Серии А.

А еще: "Наполи" на классе обыграл "Торино"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Директор "Интера": "Мы рискуем не доиграть этот сезон в Италии"

Директор "Интера": "Мы рискуем не доиграть этот сезон в Италии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лацио Лацио 26 62
2 Ювентус Ювентус 25 60
3 Интер Милан Интер Милан 24 54
4 Аталанта Аталанта 24 45
5 Рома Рома 25 42
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 25 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 24 35
9 Парма Парма 24 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 24 32
12 Сассуоло Сассуоло 24 29
13 Фиорентина Фиорентина 25 29
14 Удинезе Удинезе 25 27
15 Торино Торино 25 27
16 Лечче Лечче 25 25
17 Сампдория Сампдория 24 23
18 Дженоа Дженоа 25 22
19 Брешия Брешия 25 16
20 СПАЛ СПАЛ 25 15
Полная таблица

топ-5 тегов