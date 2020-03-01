Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча Серии А с "Торино" (2:0).

"Когда улучшаешь свою игру результаты становятся последовательными. Нужно продолжать в том же духе. Мне понравилось, как играла моя команда за исключением первых пяти минут. Начало меня разозлило.

Я хочу, чтобы мы были прекрасны, как Брэд Питт, когда владеем мячом, и страшны, как я, когда должны его отобрать", - цитирует Гаттузо football-italia.

Неаполитанцы по-прежнему занимают шестое место в Серии А.

А еще: "Наполи" на классе обыграл "Торино"| http://soccernews.ru