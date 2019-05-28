Гаттузо покинул пост тренера "Милана"

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Гаттузо покинул пост тренера "Милана"

"Милан" подтвердил уход Дженнаро Гаттузо с поста тренера команды.

Гаттузо покинул свой пост по взаимному соглашению сторон. С новым тренером клуб определится до старта летнего турнира Международного кубка чемпионов.

Гаттузо принял "россонери" в ноябре 2017 года. При нем клуб завершал чемпионат на шестой и пятой позиции.

Ранее ходили слухи, что "Милан" может возглавить Массимилиано Аллегри, Леонарду Жардим или Симоне Индзаги.      

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