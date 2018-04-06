Гаттузо пообещал вернуть "Милану" былую славу

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал подписание нового соглашения с клубом.

Контракт рассчитан до июня 2021 года.

"Я очень горд, это особенный момент для меня. Мы должны продолжить свой поход. Обещаю упорно работать, чтобы вернуть "Милану" былую славу. Это сопряжено с огромным давлением, но меня это не беспокоит.

Могу пропеть любую фанатскую речёвку о "Милане". Я болею за эту команду, и для меня честь быть её главным тренером", - сказал он.

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