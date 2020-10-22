Гаттузо попросил игроков "Наполи" ограничить контакты с болельщиками и оставаться дома

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Гаттузо попросил игроков "Наполи" ограничить контакты с болельщиками и оставаться дома

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо призвал игроков своей команды ограничить общение с болельщиками из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что два игрока команды - Петр Зелиньски и хавбек Элиф Элмас сдали положительные тесты на Covid-19.

Тренер посоветовал футболистом оставаться дома и не контактировать с болельщиками слишком близко.

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