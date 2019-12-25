Гаттузо попросил "Наполи" подписать защитника "Милана"

Новый наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо обратился к руководству клуба по поводу трансфера.

Как сообщает Corriere dello Sport, Гаттузо хочет видеть в своей команде 27-летнего защитника "Милана" Рикардо Родригеса.

В услугах швейцарца также заинтересован "Фенербахче", поэтому Гаттузо просит быстрее начать переговоры с игроком.

Родригес выступает за "Милан" с 2017 года. В этом сезоне он принял участие в пяти матчах.

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