Гаттузо посетил матч "Локомотив" - "Зенит"

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Гаттузо посетил матч "Локомотив" - "Зенит"

Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо замечен на трибунах "РЖД Арены".

Итальянец присутствует на центральном матче 11-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом". Футбол он смотрит в компании влиятельных агентов Марко Трабукки и Тимура Гурцкая.

Ранее сообщалось, что Гаттузо прилетел в Москву с целью трудоустроиться в одном из клубов РПЛ.

Позднее данную информацию опровергли. Тренер якобы прибыл в российскую столицу для съёмок в программе "Инсайдеры" журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна.

Гаттузо покинул "Милан" по окончании прошлого сезона и с тех пор остаётся безработным.

Не пропустите: Агент Трабукки надеется, что Гаттузо будет работать в России. | http://soccernews.ru
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