Гаттузо поздравил Буффона с 40-летием

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо поздравил вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона с юбилеем.

"Я в прошлом месяце отмечал сорокалетие, знаю, что это, проходили. Буффон - отличный парень, желаю ему всего наилучшего. Передайте ему от меня французский поцелуй!" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

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