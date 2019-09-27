Гаттузо прилетел в Москву для возможного трудоустройства в клуб РПЛ

Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо, возможно, продолжит карьеру в России.

Как сообщают российские СМИ, итальянец прилетел в Москву для ведения переговоров с потенциальными работодателями.

Напомним, что Гаттузо покинул "Милан" по окончании прошлого сезона и с тех пор остаётся безработным.

В последнее время под угрозой увольнения находились тренеры "Спартака", "Динамо" и "Рубина", но руководители этих клубов пообещали не принимать радикальных мер как минимум до зимнего перерыва.

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