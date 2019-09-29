Гаттузо присутствует на матче "Краснодар" – "Арсенал"

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Гаттузо присутствует на матче "Краснодар" – "Арсенал"
Бывший тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо побывал на матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" – "Арсенал" (1:0, перерыв).

Ранее итальянский специалист посетил матч "Локомотив" – "Зенит" (1:0).

По данным российских СМИ, Гаттузо прилетел в Россию с целью трудоустройства. Впрочем, сам наставник эту информацию опроверг.

Напомним, что Гаттузо был уволен из "Милана" по окончании прошлого сезона.

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