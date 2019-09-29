Гаттузо присутствует на матче "Краснодар" – "Арсенал"
Бывший тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо побывал на матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" – "Арсенал" (1:0, перерыв).
Ранее итальянский специалист посетил матч "Локомотив" – "Зенит" (1:0).
По данным российских СМИ, Гаттузо прилетел в Россию с целью трудоустройства. Впрочем, сам наставник эту информацию опроверг.
Напомним, что Гаттузо был уволен из "Милана" по окончании прошлого сезона.
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|Команда
|М
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|6
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|6
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|Рома
|6
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|6
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|10
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|5
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|8
|Торино
|5
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|9
|Болонья
|6
|8
|10
|Удинезе
|6
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|11
|Парма
|5
|6
|12
|Милан
|5
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|Сассуоло
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|14
|Брешия
|6
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|15
|Лечче
|6
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|16
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|5
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|Хеллас Верона
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|5
|18
|Дженоа
|6
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|20
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|6
|3