Гаттузо признал судейскую ошибку в пользу "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо признал судейскую ошибку в пользу своей команды в матче против "Лацио".

"Честно говоря, на первый взгляд мне показалось, что Кутроне забил головой. Тогда я был уверен, что этот гол нельзя отменять. Но посмотрев повтор с другого угла, я изменил мнение - этот мяч нужно было отменить" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Отметим, что Кутроне подыграл себе рукой в эпизоде с голом в ворота "Лацио".

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