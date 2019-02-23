Гаттузо прокомментировал крупную победу над "Эмполи"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился мыслями о победе своей команды над "Эмполи" в матче 25-го тура Серии А.

"Мне не понравилось, как мы играли в первом тайме. "Милан" не создавал опасных моментов, хотя команда и владела мячом. Я был зол, когда соперник убежал в контратаку. После перерыва стали лучше двигаться. Нам нужно биться за каждый матч", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, что "Милан" разгромил "Эмполи" со счётом 3:0 и сократил отставание от идущего третьим "Интера" до одного очка.

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