Гаттузо прокомментировал крупную победу над "Эмполи"

Теги миланэмполидженнаро гаттузо

Гаттузо прокомментировал крупную победу над "Эмполи"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился мыслями о победе своей команды над "Эмполи" в матче 25-го тура Серии А.

"Мне не понравилось, как мы играли в первом тайме. "Милан" не создавал опасных моментов, хотя команда и владела мячом. Я был зол, когда соперник убежал в контратаку. После перерыва стали лучше двигаться. Нам нужно биться за каждый матч", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, что "Милан" разгромил "Эмполи" со счётом 3:0 и сократил отставание от идущего третьим "Интера" до одного очка.

Не пропустите: Гаттузо рассказал о своём отношении к критике. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Пентек повторил исторический рекорд Бирхоффа

Пентек повторил исторический рекорд Бирхоффа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 24 66
2 Наполи Наполи 24 53
3 Интер Милан Интер Милан 24 46
4 Милан Милан 25 45
5 Рома Рома 24 41
6 Аталанта Аталанта 24 38
7 Лацио Лацио 24 38
8 Фиорентина Фиорентина 24 35
9 Торино Торино 24 35
10 Сампдория Сампдория 24 33
11 Сассуоло Сассуоло 24 30
12 Парма Парма 24 29
13 Дженоа Дженоа 24 28
14 Кальяри Кальяри 24 24
15 Удинезе Удинезе 24 22
16 СПАЛ СПАЛ 24 22
17 Эмполи Эмполи 25 21
18 Болонья Болонья 24 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 24 16
20 Кьево Кьево 24 9
Полная таблица

топ-5 тегов