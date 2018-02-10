Гаттузо прокомментировал крупную победу над СПАЛ

Теги дженнаро гаттузомиланспал

Гаттузо прокомментировал крупную победу над СПАЛ

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о матче 24-го тура итальянской Серии А против СПАЛ.

"Команда показала хорошую игру. Этот результат нельзя назвать несправедливым, но итоговый счёт не отражает того, как сложно нам было после забитого гола. "Милану" не стоит расслабляться и думать, что все наши проблемы решены. Я напомнил игрокам, где мы были всего два месяца назад, какие у нас были трудности. Также я дал им понять, что это только начало. Мы прибавили, однако впереди ещё много работы" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча СПАЛ - "Милан". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 24 63
2 Ювентус 24 62
3 Лацио 24 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 24 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
Полная таблица

топ-5 тегов