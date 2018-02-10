Гаттузо прокомментировал крупную победу над СПАЛ

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о матче 24-го тура итальянской Серии А против СПАЛ.

"Команда показала хорошую игру. Этот результат нельзя назвать несправедливым, но итоговый счёт не отражает того, как сложно нам было после забитого гола. "Милану" не стоит расслабляться и думать, что все наши проблемы решены. Я напомнил игрокам, где мы были всего два месяца назад, какие у нас были трудности. Также я дал им понять, что это только начало. Мы прибавили, однако впереди ещё много работы" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

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