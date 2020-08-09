Гаттузо прокомментировал назначение Пирло на пост главного тренера "Ювентуса"

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо высказался по поводу назначения Андреа Пирло на пост наставника "Ювентуса".

"Ну всё, Пирло попал… Такая работа. Повезло, что он начинает тренерскую карьеру именно в "Ювентусе". Однако в этой профессии недостаточно карьеры футболиста. Быть игроком и тренером - совсем не одно и то же. Этому нельзя выучиться по книгам. Это другой мир", - цитирует Гаттузо Football Italia.

41-летний итальянец заключил соглашение до лета 2022 года.

Пирло только начинает тренерскую карьеру. В конце июля он возглавил молодежную команду "Ювентуса".

Специалист выступал за "Ювентус" с 2011 по 2015 год. В составе клуба он выиграл 7 трофеев. Также он чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии.

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