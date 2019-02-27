Гаттузо прокомментировал ничью с "Лацио"

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Гаттузо прокомментировал ничью с "Лацио"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился мыслями после первого полуфинального матча Кубка Италии против "Лацио", который завершился нулевой ничьей.

"Нам противостоял очень сильный соперник, прежде всего в физическом плане. "Лацио" всегда выдвигает вперёд по четыре-пять игроков, так что мы здорово сработали в обороне. По сравнению с последними матчами мы сделали шаг назад в плане качества игры, но мы знали, что исход полуфинала решится в двух матчах. К сожалению, допустили много ошибок в атакующей трети и совсем не снабжали Пентека мячами", - цитирует Гаттузо Football Italia.

Ответный матч между "Миланом" и "Лацио" состоится 24 апреля на "Сан-Сиро".

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